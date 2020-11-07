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عدن - ياسمين التهامي - جورج قرداحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مزلزلة : هذا ما يحدث داخل فضائية MBC مع المذيعين والمذيعات غصبًا!