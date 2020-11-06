طيران العدوان يواصل غاراته على اليمن بالتزامن مع استمرار الخروقات بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل طيران العدوان السعودي غاراته على اليمن مستهدفاً مناطق سكنية حدودية ما تسبب بأضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 8 غارات على مديرية مدغل الجدعان وغارة على مديرية رحبة في مأرب وغارتين على منطقة المزاريق والظهرة بمديرية خب والشعف في الجوف وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران.

الى ذلك أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط، اليوم الجمعة، تسجيل 298 خرقًا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروق 5 غارات لطيران تجسسي مقاتل وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة وحيس والجبلية والتحيتا، بالإضافة إلى 36 خرقًا بقصف مدفعي و247 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.