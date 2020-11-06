شكرا لقرائتكم واهتمامكم السورية نسرين طافش تسبح بلا ملابس بعد مشاركتها في الجونة.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصور عديد وجريئة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، أثارت إندهاشهم وإعجابهم الشديدين.

وظهرت الفنانة نسرين طافش، في اطلالتها وهي تستمتع بإجازتها التي تقضيها حاليا في السواحل المصرية في البحر الأحمر، بعد حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي اختتمت مساء الجمعة الماضي.وبدت طافش، وهي عارية وسط مياه البحر، حيث أظهرت ظهرها بالكامل أمام الكاميرا ووجهها نحو الجهة الأخرى المختلفة للكاميرا.

وعلقت النجمة السورية على اطلالتها الحديثة والجريئة قائلةً : "الأرض فيها موسيقى لأولئك الذين يستمتعون.."

كما ظهرت نسرين طافش في مقطع فيديو مرفق مع تلك الصور، وهي تتمرجح على الشاطئ بفستان قصير ومكشوف الصدر ومعظم نصفها الأسفل.

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وأثنى الجمهور على ظهور طافش وإطلالتها العفوية، وتغزلوا برشاقتها وجمالها ومفاتنها.



والجدير بالذكر أن نسرين احتلت الترند العربي بفساتينها وإطلالاتها الجريئة أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينيمائي بدورته الرابعة.

ويشار إلى أن طافش شاركت مؤخراً على المستوى الفني ببطولة مسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسني كما تشارك حاليا في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" مع ماجد المصري.

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