عدن: الحزام الأمني يضبط طقماً عسكرياً يحمل اسلحة ثقيلة وذخائر تتبع مشتبه به

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يزيد بن سلمان - شبوة - المكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني العاصمة عدن ضبطت قوات الحزام الأمني، مساء الجمعة طقم عسكري على متنه اسلحة وذخائر تتبع أحد المشتبه بهم وذلك في حي زهراء خليل بمديرية دار سعد. Advertisements وبحسب بلاغ عملياتي، فإن الطقم العسكري وقع في قبضة دورية تتبع قوة طوارئ الحزام الأمني للقطاع الثامن وذلك اثناء نصبها لنقطة تفتيش فجائية في الحي. وفتحت قوات الحزام الأمني تحقيقاً مع سائق الطقم ومرافقه (ح.ع.خ)، (ع،ن)، قبل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتمها مع المضبوطات إلى الجهات المختصة. يُشار إلى أن قوات الحزام الأمني_ القطاع الثامن بقيادة النقيب كرم مشرقي شنت امس الخميس حملة داهمت من خلالها أسواق السلاح الواقعة في حي الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان. ونشرت قوات الحزام الأمني نقاط تفتيش فجائية في المدينة ضمن حملات وخطط اعدتها اللجنة الأمنية وقيادة قوات الحزام الأمني في العاصمة، وذلك من اجل تطهير العاصمة عدن من تلك الظواهر الدخيلة عليها.

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