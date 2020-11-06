شكرا لبحثكم عن خبر احمد الحشاش: الإعاقة احرمتني اللعب و الحركة مع أقراني ولكنني جاريتهم بتفوقي العلمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن| عادل حمران

قدم الطالب احمد الحشاش كلمة في حفل تخرجه وجدت تفاعل واسع وكان لها صداء كبير اثرت على معظم الحاضرين في قاعة التخرج، وخصوصًا وأنه من فئة ( ذوي الاحتياجات الخاصة)، وغادر قسم علم الاجتماع بتفوق من كلية الآداب بجامعة عدن.

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وقال الحشاش :"جميعنا اليوم ابطال ومتفوقون ، ولكن اسمحولي زملائي الاعزاء بان ادعي لنفسي نوعا من التفرد والاستثنائية.. اسمحو لي ان اتشارك معكم بعضا من محطات رحلتي ، حيث تتصارع الارادة دوما مع الاعاقة"٠

وأكد أحمد "مازلت اتذكر اعوامي الاولى في المدرسة.. ولكم جرحتني نظرات الطلاب والمعلومين ، من اعتقدوا ان هذا الجسد النحيل وهذا الكرسي المتحرك سوف يحرم طفلا من الحياة ..لم يسعني ان العب واقفز واشاغب كأقراني، لكني عزمت على ان اجاريهم ذهنيا وعلميا كي لا ادفن بالحياة"٠

وأشار:" عندما صرت شابا لم يعد جسدي هو العقبة الوحيدة في طريقي ، لقد كان علي مواجهة ظروف الحياة المادية كانسان ناضج ، انسان ناضج لا يقوى على المشي او القتال لكنه يتمسك بالامل والارادة كي يتفوق في شيئ واحد احبه ، وهو العلم..لم اشعر يوما بالندم او النقص ، فقد كنت ارى ان ما حرمت منه بالامس سيكون ميزة لي في الغد حينما اكمل طريقي بنجاح ..

واختتم كلمته:" وها انا اليوم استبدل نظرات الشفقة والسخرية بنظرات الاحترام و الاعجاب .. وتلك هدية غالية يقدمها لي زملائي واستاذتي .. هدية تستحق الشكر والثناء دائما".