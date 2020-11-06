

تظاهر الآلاف في مدينة تعز جنوبي غربي اليمن، تنديدا بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام والنبي الكريم.



واحتشد المحتجون في شارع العواضي وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، مرددين شعارات منها "لبيك رسول الله"، و"يا رسولي أنت نور يكفي بهتان وزور".



كما رفعوا لافتات تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وأخرى كتب عليها عبارة وهي "محمد صلى الله عليه وسلم.. شمس نيرة لا تحجبها إساءة السفهاء".



ومنذ أسبوعين، تشهد مدن ومحافظات يمنية تظاهرات شعبية غاضبة تندد بالإساءة الفرنسية للرسول والإسلام، وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي وصور الرئيس ماكرون. كما دعوا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.



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كانت هذه تفاصيل خبر للجمعة الثانية.. مظاهرة في تعز تنديدًا بالإساءة للرسول والإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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