جامعة عدن تستضيف اكاديمي حوثي للقيام بهذا العمل

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة في العاصمة المؤقتة عدن ان ‏جامعة عدن إستضافت اكاديمي مقرب من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي. وقالت المصادر ان جامعة عدن استضافت القيادي الحوثي الدكتور عبدالله محمد الفلاحي المعين نائب لرئيس جامعة إب . Advertisements وذكرت المصادر انه عضو اللجنة العلمية في مكتب عبدالملك الحوثي وكبير المحاضرين في الدورات العقائدية لدى المليشيات الحوثية.. وبحسب المصادر ان الاستضافة لمدة ثلاث ايام لمناقشة ثلاث أطروحات دكتوراه وماجستير.

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