حملة الكترونية لإحياء أربعينية الفقيد عبدالفتاح البتول 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

صنعاء - الخليج 365



إحياءا لأربعينية الفقيد الراحل عبد الفتاح البتول ، يعتزم كوكبة من الصحفيين والإعلاميين، إطلاق حملة إلكترونية، مساء الجمعة 6 نوفمبر 2020 م ، لإحياء أربعينية الفقيد الكبير عبدالفتاح البتول.

وبحسب القائمين على الحملة، فإنها ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة.

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ودعا منظمو الحملة، كل الصحفيين والإعلاميين والناشطين، بالتفاعل معها والكتابة عن الفقيد من خلال التغريد على وسم

#اربعينية_البتول #البتول_كاشف_خيوط_الظلام

وإعادة نشر و تداول مقتطفات من كتابه الشهير "خيوط الظلام" ومقالاته المنشورة في العديد من الصحف اليمنية.

والفقيد البتول أحد أهم الكتاب والإعلاميين اليمنيين، الذين أفنوا حياتهم في مواجهة المشروع الإمامي عبر الكتابة الصحفية والبحثية التي كشفت خيوط العهد الظلامي للإمامة منذ أكثر من ألف عام .