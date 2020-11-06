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وقفة احتجاجية بإب تنديدا بما تعرض له طفل من خطأ طبي أدى إلى بتر عضوه الذكري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

إب - الخليج 365 

نفذ العشرات من المواطنين بمحافظة إب وقفة احتجاجية تنديدا بما تعرض له الطفل " محمد ادريس" في أحد المستشفيات الريفية بالمحافظة.

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يذكر ان الطفل محمد ادريس تعرض لخطأ طبي في مستشفى المزاحن الريفي بمديرية فرع العدين غرب المحافظة، منتصف الشهر الماضي، نجم عنه بتر عضوه الذكري.

وطالبت الوقفة التي نُظمت امام مبنى السلطة المحلية بسرعة القبض على الطبيب الفار، والمتسبب ببتر العضو الذكري للطفل ادريس واحالته للنيابة العامة. 

ورفع المحتجون صور الطفل " ادريس"، ولافتات عليها عبارات تندد بالحادثة وتطالب بمحاسبة المتسببين، وعلاج الطفل المصاب.  

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