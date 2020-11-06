شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك عارية فى الحمام ورغوة بمبى .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن عارضة الأزياء ميريام كلينك مستمرة بتجاهل الانتقادات التي تطالها كل مرة بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يبدو الأمر وكأنها تزيد من جرعة الإثارة مع ازدياد الهجوم عليها.
وجديدها هذه المرة نشر صورة لمفاتنها بشكل جديد، فاختارت “بانيو” الحمام، الذي جلست بداخله وهي تغطي جسدها بالماء والصابون وماء بمبى فقط .
يبدو أن عارضة الأزياء ميريام كلينك مستمرة بتجاهل الانتقادات التي تطالها كل مرة بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يبدو الأمر وكأنها تزيد من جرعة الإثارة مع ازدياد الهجوم عليها.
وجديدها هذه المرة نشر صورة لمفاتنها بشكل جديد، فاختارت “بانيو” الحمام، الذي جلست بداخله وهي تغطي جسدها بالماء والصابون وماء بمبى فقط .
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