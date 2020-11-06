شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سما المصرى تعلم النسوان تكبير الهانش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت سما المصري في في حسابها على مواقع التواصل واضح أن السياسه مش وأكله معاكوا…نخلينا في المايوه باه وحلاوه المايوه عشان واضح كده أن المايوه عليا مجنن نسوان كتييير اوي…نسوان بتاعت عفاريت وبتخطف عيال صغيره …الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري….موتي يابت ولا هاجيب سيره امك ولا اشهرك تاني…..قعدتك جنب جوزك في البيت وخلاص…قوري كوسه واحشي كويس يامره احسن اجيبلك العفاريت يركبوكي ياخطافه العيال…تأكلي مانجا يامره؟؟ ع الرايق احسن الهبله ام عفاريت بتضاااايق”..

وكانت سما المصري خصصت الحلقة الجديدة من برنامجها على اليوتيوب “للحريم حصري مع سما المصري” للحديث عن طرق تكبير المؤخرة والصدر بطرق رخيصة

وقالت سما المصري ان هناك طريقتان لتكبير المؤخرة والصدر هما حقن الدهون او السيليكون.

غير ان سما اوضحت ان حقن الدهون في المؤخرة لا يبقى اكثر من شهر واحد، حسب خبرتها في المؤخرات

Advertisements