الهلال الإماراتي يغيث النازحين في منطقة الأحواش بالخوخة جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365



ضمن الخطة الإنسانية التي تنفذها في الساحل، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية للنازحين في منطقة الأحواش بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

ووزعت فرق الإغاثة 200 سلة غذائية استهلاكية للعائلات في منطقة الاحواش والتي نزحت من مختلف مديريات الحديدة، جراء قصف واستهداف مليشيات الحوثي لمنازلهم.

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وخلال التوزيع قال مندوب الهلال الأحمر الإماراتي: أن المساعدات الإغاثية توزع على النازحين في منطقة الأحواش بشكل دور كل واحد وعشرين يومًا، بالإضافة إلى إغاثة ما يقارب خمسة الف أسره نازحة من مناطق مختلفة من الحديدة وتتواجد في اربعه مخيمات.

من جهتهم أكد النازحين أن مساعدات الهلال الأحمر الإماراني تغطي بعض من احتياجاتهم كما أنها تصرف كل شهر منذ بداية نزوحهم إلى منطقة الأحواش.

وتقدم النازحين بالشكر الجزيل لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه المتواصل للأسر المتضررة في ظل استمرار الحرب.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت، خلال الأيام الماضية، قافلة إغاثية وايوائية للنازحين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي الذين نزحوا جراء تصعيد مليشيات الحوثي الأخير بالمديرية.