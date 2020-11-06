الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تضبط خلية دعارة وترويج للحشيش والمخدرات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

تعز - الخليج 365



ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز خلية إجرامية تمارس الدعارة وتعمل على ترويج الحشيش والمخدرات.

Advertisements

وفي تصريح للإعلام الأمني أوضح مصدر أمني أنه تم رصد الخلية بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغا حول مكان تواجد عناصر هذه الخلية.

وأضاف المصدر الأمني أنه وفور وصول البلاغ وجمع المعلومات اللازمة , تحركت أطقم أمنية إلى مكان تواجد هذه الخلية التي تمارس الدعارة وتعمل على استقطاب الفتيات إلى مصيدتهم وتعمل على نشر المخدرات والحشيش بأنواعه, كما تم ضبط قطع أثرية كانت بحوزتهم وقد تم تحريز المضبوطات وعمل محضر ضبط بالمتهمين والمضبوطات وأخذ محاضر جمع الاستدلالات وإحالتها الى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم وفقا للقانون كما تم إحالة المضبوطين للنيابة لينالوا جزائهم الرادع.

ودعت شرطة المحافظة جميع المواطنين وعقال الحارات إلى رصد كافة الساكنين الجدد في الحارات والإبلاغ عن أي مشتهين أو مطلوبين أمنيا كما توجه دعوة لأولياء الأمور والطلاب والطالبات بضرورة الحذر وتوخي الحيطة وعدم الإنجرار خلف أي دعوات مشبوهة قد تكون مصيدة لخلايا إجرامية تورعت عن كل القيم الإسلامية السامية وعن وازعها الديني والأخلاقي وأكدت شرطة تعز أنها لن تتواني في القيام بمهامها في ملاحقة وضبط كل من يحاول إغراق المدينة في مستنقع الرذيلة ونشر الدعارة وترويج المخدرات مؤكدة بأنه تم ضبط عدد من هذه الخلايا في فترة سابقة وإحالتهم إلى النيابة