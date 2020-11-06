شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجوم حوثي باتجاه معسكر الجب بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020 الضالع - الخليج 365

Advertisements أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، هجوماً للمليشيات الحوثية باتجاه معسكر الجُب. وأضافت مصادر عسكرية، بأن المواجهات توسعت حتى وادي صُبيرة وحبيل الدِهنة في الجهة الشرقية. وتلقت المليشيات ضربات موجعة، واستمرت المواجهات لساعات بشكل متقطع.

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