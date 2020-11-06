كمين محكم يوقع عددا من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح شمال بتار بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

الضالع - الخليج 365



تمكنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في قطاع بتار من نصب كمين محكم لعدد من عناصر المليشيات الحوثية كانت قد حاولت القيام بعملية تسلل في ساعة متأخرة بعد منتصف ليلة الأربعاء، أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

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قائد كتيبة الشهيد اسماعيل الأعجم في اللواء السادس مقاومة (لواء الشوبجي) عيسى عبده في حديث له مع «المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» حول هذا الموضوع قال فيه "المليشيات الحوثية حاولت القيام بهذا التسلل عند الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس".

وأضاف "رصدنا هذا التسلل في وقت مبكر وتم نصب الكمين الذي فاجأنا فيه هذه المليشيات باستهداف مباشر بأسلحة الكلاشنكوف، أمطرنا فيها العناصر المتسللة وأرديناهم بين قتيل وجريح فيما فر من نجي منهم باتجاه الخلف، حينها المليشيات شنت قصف مكثف باتجاه مواقعنا في محاولة منها لإنقاذ هذه العناصر المتسللة، وقد تم الرد عليها بالمثل لتندلع بعدها مواجهات بالأسلحة المتوسطة استمرت نحو نصف ساعة".

وتحاول المليشيات الحوثية منذ يومين شن عمليات هجومية وتسللات باتجاه تباب مرخزة و عثمان بالفاخر و بتار في محاولة منها للرد على ما تعرضت له من ضربات قاصمة خلال الأيام الماضية في قطاعات باب غلق و الفاخر و صبيرة و تورصة الأزارق، تمثلت بمقتل العديد من عناصرها بينهم قيادات ميدانية بارزة و دحرها من عدد من المواقع الإستراتيجية،، إلا أنها في -كل تلك المحاولات- لن تجني إلا الفشل ومزيد من الخسائر والإنتكاسات.

ويسود الهدوء الحذر منذ ذلك الحين مختلف المحاور القتالية لجبهات محور الضالع حتى اللحظة، مع وجود بعض التراشقات النارية من وقت لآخر خصوصاً في القطاعات الشمالية الغربية.