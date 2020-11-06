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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بالحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
مصادر محلية في التحيتا إفادت، أن المليشيات شنت قصفًا عنيفًا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي وسلاح م.ط 23 بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة، مخلفة الرعب والخوف في أوساط الأهالي.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وانتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة، ضاربة بالمعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
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