مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

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قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بالحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

مصادر محلية في التحيتا إفادت، أن المليشيات شنت قصفًا عنيفًا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي وسلاح م.ط 23 بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة، مخلفة الرعب والخوف في أوساط الأهالي.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وانتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة، ضاربة بالمعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط.