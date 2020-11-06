مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب أحياء حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة على الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس جنوب الحديدة. Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة والقناصة قرية بيت مغاري والأحياء السكنية الشمالية والشرقية بمركز المدينة بصورة متعمدة. وأضافت المصادر أن الاستهداف الحوثي سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين الابرياء لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء؛ باستهداف الأحياء والقرى السكنية في مختلف مديريات محافظة منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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