شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. مروحية ترامب تجعله يرجح فوزه بالانتخابات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دبي- سيد صالح أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على «تويتر» ليقارن من خلاله بين أسلوب دخوله إلى إحدى فعاليات حملته الانتخابية الحالية وأسلوب دخول جو بايدن، منافسه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن صفحة «إليكشن ويزارد» المعنية بمتابعة آخر الأنباء عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد نشر ترامب مقطع فيديو يصور فيه نفسه وهو يصل إلى موقع فعاليته في طائرة مروحية. ونشر أسفل منه مباشرةً مقطعاً آخر يظهر فيه بايدن وهو يهبط على درج منحوت في طريق مُنحَدِر يؤدي به إلى موقع فعاليته.

وغرد ترامب أسفل المقطعين معلقاً: «إذا رأيتم هذا الدخول على من ستراهنون بالفوز بالانتخابات».

ويبدو من المقارنة بين المقطعين أن ترامب أراد يُلَمٍح إلى أسلوبه الفخم في الوصول إلى موقع تظاهرته الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر أن «سي إن إن» كانت قد أجرت استطلاعاً فورياً عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب وبايدن في الـ 23 من الشهر الجاري.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 67% من المشاركين قالوا إن الانتصار في المناظرة كان حليف بايدن، مقابل 28% فقط رأوا أن ترامب كان هو الأفضل أداءً.

كما أفادت النتائج بأن 73% من متابعي المناظرة قالوا إن انتقاد بايدن لترامب أثناء انعقادها كان عادلا، فيما قال26% إنه ليس كذلك. وعلى الجانب الآخر، رأى 50% إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلاً، فيما قال 49% إنه لم يكن عادلا.