شكرا لبحثكم عن خبر خلال شهرين.. اكتشاف ثالث شبكة دعارة في تعز وهذه الشخصية التي تتزعمها ؟ .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مصادر صحفية محلية عن اكتشاف ثالث شبكة دعارة في اليمن، وهذه المرة في محافظة تعز غربي البلاد.

وكشف الصحفي حلمي القدسي بالوثائق والفيديوهات عن هذه الشبكة الخطيرة والذي قال إن أكاديمية في جامعة السعيد تقودها.

نص المنشور كما ورد:

تعز ليست افضل حالا من صنعاء واب شبكة دعارة تديرها تديرها دكتورة في كلية الطب بجامعة السعيد وتورط ابن قيادي بارز

شبكة دعارة وحشيش وابتزاز فتيات وتكتيم اعلامي شديد وتورط اسماء وتلاعب ومتاجرة بالقضية وباعراضنا من قبل بعض الفاسدين ماذا يحدث تدير هذة الشبكة دكتورة في جامعة السعيد وسبعة ذئاب مشتركين في القضية هذا ما توصلنا الية وما خفي اعظم الشبكة تقوم بابتزاز وتهديد اكثر من 37 فتاة اجمالي ما توصلنا الية تعرضن لعملية ابتزاز واستغلال في عملية دعارة وهناك 15 فتاة كان يتم تجهيزهن ادارة الامن قبضت على هذة الشبكة يوم الجمعة الماضي ووجدت في هواتف السبعة المتهمين فيديوهات دعارة لعدد كبير من الفتيات والدكتورة التي هي رئيسة هذة الشبكة هي من كانت تقوم بعملية االتصوير وبالرغم ان القضية تم تحويلها اليوم الى النيابة العامه لكن تبقى القضية في خطر التهميش والتلاعب كونها حتى الان لم يتم رفع شكوى رسمية في القضية ولا وجود لمن من يتابعها في ضل محاولات اخراج احد افراد الشبكة ان لم يكن قد خرج اليوم ويدعى عبدالرحمن احمد محمد حسان من جبل حبشي بعد ان دفع مبالغ كبيرة لبعض الفاسدين وعلى راسهم شكيب خالد فاضل مليون ريال وصدام المقلوع نصف مليون عبدالله النقيب لم يتسنى لنا معرفة كم اخذ مثل هاكذا قضايا لا يجب ان تبقى في ادراج مكاتب سلطات فاسدة التي لا ضمير لها ولا وازع ديني لتتاجر بها وباعراض ابناء تعز بل يجب ان تخرج لنضمن معاقبة هؤلاء الشواذ الذين تجردوا من ادمياتهم وانساقوا واراء رغباتهم وشهواتهم هذة ليست كل القضية فالقضية كبيرة وهناك تورط قيادات ورفضت مصادرنا تزويدنا بكامل تفاصيلها لاسباب امنية حد تعبيرهم وطلبوا مني البحث اكثر في القضية وساجد ما يذهلنا وهذا يؤكد عن تورط شخصيات كبيرة او ابنائهم ادى الى هذا التعتيم على القضية اعراضنا ليست محل مقايضة لبعض الفاسدين والشواذ ويجب ان تاخذ هذة القضية حقها وكشف ما لا يزال محجوب وعلية نرجوا من اخواتنا اللاتي تعرضن لبتزاز هذة العصابة الاجرامية ان يتحلين بالشجاعة ويتقدمن بالشكوى لنيابة العامه لضمان ان تنال هذة العصابة الاجرامية جزائهم العادل ومن قد تشعر بالخجل او الاحراج او المضايقات او تكون قد تعرضت لبتزاز هذة العصابة او لديها معلومات اكثر حول من يقف ورائها حتى لو كانت شخصيات كبيرة يمكن التواصل بي على الوتس 733304390 او تجعل احد محارمها يتواصل بي لضمان محاسبتهم ومن يقف ورائها ومن اجل ان تنقذ اخواتها واخواتنا من التعرض لبتزاز مثل هاكذا عصابات في ضل سلطة اصبحت تتاجر حتى في الاعراض وعهدا ووعدا اننا سناخذ لها حقها وبمنتهى السرية دون ذكر اسمائهن.

* سياج بوست