شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. جنود الحوثي يقسمون الولاء على طريقة هتلر النازية "فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الجنود التابعين للحوثيين يرددون شعارات طائفية، ويؤدون التحية ”النازية“ التي كانت تستخدم لإظهار الولاء والطاعة لهتلر، بدلًا من القسم العسكري والجمهوري في اليمن.



وعزز مقطع الفيديو، الذي يبدو من حفل تخرج دفعة عسكرية من إحدى كليات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة، مخاوف بعض اليمنيين مما يعتبرون أنها ”مساعٍ حوثية لتأجيج البلد بالطائفية، ونسف قيم التعايش داخل المجتمع، تنفيذًا للمخطط الإيراني“.



وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، معمّر الإرياني: إن ميليشيات الحوثيين ”المدعومة من إيران تقوم بتلقين المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وإيران، بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، في انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية، واستفزاز وتحدٍ لإرادة كل اليمنيين“.

وأشار في سلسلة تغريدات على موقع تويتر إلى أن النظام الإيراني وميليشيات الحوثيين يسعون لبناء ”ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني، وإحلالها كبديل للجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة، بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله“.



وأضاف: ”المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين، وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة، والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي“.



وقال الصحفي اليمني، سمير النمري، في تعليقه على الفيديو عبر حسابه على تويتر: ”هؤلاء ليسوا جنوداً من النازية الألمانية يلقون تحية هتلر، بل عسكريون حوثيون في صنعاء يؤدون الصرخة الإيرانية والولاء الديني لعبدالملك الحوثي.. تنجرف اليمن شيئا فشيئاً نحو المجهول!!“.

من جهته، يرى الناشط الحقوقي فيصل المجيدي، تعليقا على الفيديو: ”ميليشيات الحوثيين تحوّل الكليات العسكرية الأكاديمية إلى محاضن وحوزات شيعية، من خلال ترديد خريجي الدفعات العسكرية لشعار الولاية الإيراني بدلًا من القسم العسكري، في كلية الشرطة بصنعاء“.

وعلق الدبلوماسي اليمني عبدالوهاب طواف، على مقطع الفيديو بدوره قائلًا: ”تقوم ميليشيا الحوثي، وبدعم إيراني، بعسكرة وتطييف ومذهبة المجتمع اليمني، وهذا يؤسس إلى صراع دائم في اليمن وفي المنطقة برمتها“.