شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تزيح آخر رجال عفاش من منصبه الرفيع بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر برلمانية، مساء الاربعاء، أن مليشيا الحوثي تعتزم إزاحة آخر رجال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من منصبه الذي يشغله في العاصمة صنعاء.

وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، أنه " من المقرر يوم السبت المقبل انتخاب هيئة رئاسة لمجلس نواب صنعاء"؛ في اشارة الى نية المليشيا إزاحة يحي الراعي، آخر رجال الرئيس الراحل صالح، من رئاسة المجلس، واستكمال حوثنته في سياق مشروع حوثنة مؤسسات الدولة.

وأكد سياسيين ونشطاء مؤتمرييين، على أن الاقتراب من هيئة رئاسة المجلس يعد استهداف لآخر ما تبقى من الشرعية الدستورية للجمهورية اليمنية بصنعاء.