شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن مرشح غير متوقع لمنصب وزير الداخلية اختاره الرئيس هادي.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي رشح نجله ناصر عبدربه منصور هادي، وزيرا للداخلية، بدلا الميسري.

ونقل الكاتب والسياسي اليمني جلال الشرعبي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل نت، نقلا عن مصادر خاصة ان الرئيس هادي اختار نجله ناصر لمنصب وزير الداخلية في الحكومة المرتقب تشكيلها بين الشمال والجنوب.

ويجري في الرياض مشاورات مكثفة لاعلان تشكيلها بعد التوافق على حصص كل مكون يمني مشارك في الحكومة.