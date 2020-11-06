شكرا لبحثكم عن خبر تعز: ضبط خلية دعارة وترويج لمادة الحشيش المخدر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) الخميس ضبط خلية دعارة وترويج لمادة الحشيش المخدر.

وقال مصدر أمني إنه تم رصد الخلية بعد أن تلقت الشرطة بلاغا حول مكان تواجد عناصر هذه الخلية، وفق ما أورده الإعلام الأمني على صفحته بموقع فيسبوك.

وأضاف أن "الخلية تمارس الدعارة وتعمل على استقطاب الفتيات إلى مصيدتهم وتعمل على نشر المخدرات والحشيش بأنواعه".

ولم يحدد المصدر مكان ضبط الخلية.

وبحسب المصدر، فإن الشرطة ضبطت قطع أثرية كانت بحوزة الخلية، مشيرًا إلى تحريز المضبوطات و"إحالة المضبوطين للنيابة لينالوا جزائهم الرادع".

ودعت الشرطة جميع المواطنين وعقال الحارات إلى رصد كافة الساكنين الجدد في الحارات والإبلاغ عن أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا.

كما دعت أولياء الأمور والطلاب والطالبات بضرورة الحذر وتوخي الحيطة وعدم الإنجرار خلف أي دعوات مشبوهة قد تكون مصيدة "لخلايا إجرامية"، مؤكدة أنها لن تتواني في القيام بمهامها في ملاحقة وضبط كل من يحاول إغراق المدينة في "مستنقع الرذيلة ونشر الدعارة وترويج المخدرات".