شكرا لبحثكم عن خبر انقلاب موازين المعركة في مأرب ومصدر عسكري يكشف ماحدث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية اليوم الخميس، تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهات محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري إن قوات الحكومية حققت تقدماً جديداً في جبهتي “المخدرة” و”مدغل”، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح وفقاً لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع إن مقاتلات التحالف شنت، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في المخدرة غربي المحافظة، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى في صفوف مسلحي الحوثيين.

ولفتت المصادر أن غارات جوية أخرى دمرت تجمعات وآليات للحوثيين في جبهة رحبة، جنوب المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين.

وأمس الأربعاء، تجددت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديريات مدغل والمخدرة ومجزر شمال غرب محافظة مأرب، الأربعاء، بالتزامن مع تبادل للقصف المدفعي بإستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر عسكرية إن تلك المعارك تزامنت مع غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع وتعزيزات للحوثيين في تلك الجبهات.

وصعدت جماعة الحوثيين مؤخراً عملياتها العسكرية بشكل كبير في محافظة مأرب سعياً منها للسيطرة على المحافظة النفطية حيث تدور في جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب عام 2015.