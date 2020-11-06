شكرا لبحثكم عن خبر تقدم كبير للقوات الحكومية بالجوف ..وطلائع المقاتلين تقترب من عاصمة المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، استعادة مساحات واسعة من قبضة ميليشيا الحوثي، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. قالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) وبدعم جوي من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت خلال الساعات الماضية من تحقيق تقدم غير مسبوق شرقي مدينة الحَزم مركز محافظة الجَوف، وذلك بسيطرتها على أكثر من 5 كيلومترات وتأمينها بشكل كامل، وسط انهيارات متسارعة في صفوف الحوثيين".

وأضافت بأن "تقدمات الجيش الوطني تأتي عقب عملية هجومية مباغتة نفذتها قواته على مواقع للحوثيين غربي معسكر الخنجر، تمكنت خلالها من استعادة مواقع استراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال والراهنة، وشعبي الدقيقة والدشيوان، وقرية الأشراع".

وأشارت إلى "إفشال مساعي الحوثيين في التقدم من مواقع سيطرتهم نحو المناطق الواقعة بين معسكر الخنجر الاستراتيجي ومنطقة المهاشِمة في مديرية خبْ والشّعْف، كبرى مديريات المحافظة".

والاثنين الماضي، سيطر الجيش اليمني على تباب الأضلع الجنوبية شرق بِير المرَازِيق البوابة الشرقية لمدينة الحزم مركز الجوف، خلال هجوم من محورين على مواقع لجماعة الحوثيين، سبقه تقدم مماثل الخميس الماضي، حيث استعادت القوات الحكومية مواقع الشهلاء والنزلتين شرق مدينة الحَزم، وفقاً للواء 101 مشاة.

وكثف الجيش اليمني عملياته العسكرية في محافظة الجَوف بهدف استعادة مدينة الحَزم التي سيطرت عليها مليشيات الحوثيين في الأول من آذار/مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي للمحافظة ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.