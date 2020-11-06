حريق هائل يلتهم مستودعًا لبيع المفروشات في العاصمة صنعاء (فيديو)

شبّ حريق هائل، مساء الخميس، في إحدى المحلات التجارية لبيع المفروشات في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، "إن حريقًا هائل التهم مركزًا لبيع المفروشات بشارع تعز، بمنطقة شميلة في العاصمة صنعاء".
وأشارت المصادر إلى أن الحريق التهم مركز الامبراطور للمفروشات، وخلّف أضرارًا مادية كبيرة في المحلات والمباني القريبة من المستودع، وحتى اللحظة لم يعرف أسباب اندلاع الحريق.
يشار إلى أن اندلاع الحرائق في الأسواق والمحلات التجارية تزايدت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في العاصمة صنعاء وذلك بسبب تخزين المشتقات النفطية داخل الأحياء السكنية في ظل انتشار غير مسبوق للسوق السوداء التابعة للميليشات الحوثية.
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