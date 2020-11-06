شبوة: إشهار رابطة المتضررين من جرائم دولة الإمارات وميلشياتها

أشهر مواطنون في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، اليوم الخميس، رابطة المتضررين من جرائم الإمارات ومليشياتها.



وتهدف بحسب البيان إلى توحيد الجهود لكشف الحقيقة والمطالبة بمعاقبة المجرمين وإنصاف أسر الضحايا عن طريق القضاء.



ووجه المتضررون في بيان الإشهار الذي أقيم في المركز الثقافي بمدينة عتق، الدعوة إلى كل من تهمه الحقيقة والعدالة إلى الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في هذه المهمة والواجب الإنساني والشرعي والأخلاقي الكبير.



ودعت الرابطة الحكومة الشرعية إلى الاضطلاع بواجبها وحماية المجتمع من عبث الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة واحالة القتلة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفوه في حق الأبرياء.



كما دعت الرابطة كل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان والإعلاميين والناشطين والمحامين وقادة الرأي وعموم المجتمع إلى الوقوف معهم ومناصرتهم في قضيتهم.



ومارست دولة الإمارات ومليشياتها، خلال الأعوام الماضية، جرائم وانتهاكات جسيمة بحق أبناء شبوة، ومن بينها استهداف قبائل آل السادة في مرخة مطلع العام الماضي، حيث قتلت وأصابت عدد من المواطنين وأحرقت عدد من المنازل في هجوم مساند بطيران الأباتشي الإماراتي.





وتواصل الإمارات حرمان أبناء المحافظة والاقتصاد الوطني من مليارات الدولارات سنوياً بسبب سيطرتها على منشأة بلحاف النفطية منذ سنوات.

