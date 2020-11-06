إب.. وفاة مختطف مُسن في سجون الحوثيين بمديرية القفر

توفي في وقت متأخر من الليلة الماضية، أحد المختطفين في سجون الحوثيين بمحافظة إب، وسط اليمن.



وأكد مصدر حقوقي، وفاة المختطف المسن "محمد علي حسن الأديب"ـ 60 عام ـ في سجن المليشيات الحوثية في مديريه القفر، شمال إب.



وقال عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، في تصريح لـ "يمن شباب نت"، إن المختطف الأديب، توفي في ظروف غامضة في السجن المختطف بداخله بمديرية القفر، وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحرمان من العلاج.



وأضاف أن السجن الحوثي بالمديرية "ذو سمعة سيئة على المستوى الحقوقي"، وقد تم إخفاء عدد كبير من المختطفين بداخله، لايُعرف مصير بعضهم حتى اللحظة.



والضحية الأديب، كان قد أختطف قبل نحو 8 أشهر بسبب رفضه إرسال أبنائه للقتال في صفوف الحوثي بالإكراه، وفق مصادر محلية.



وتملك مليشيا الحوثي بإب سجون رسمية (معروفة)، وأخرى سرية تنشرها في عدة مديريات بالمحافظة، وتحتجز بداخلها مئات المختطفين، قضى عدداً منهم تحت التعذيب في حوادث مماثلة سابقة.



وتعد محافظة إب، إحدى أكبر المحافظات من حيث ضحايا التعذيب في سجون الحوثي بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.

