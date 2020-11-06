أمنية تعز تطلق حملة مشتركة لضبط مطلوبين من الجيش والأمن

أطلقت أمنية تعز، الأربعاء، حملة مشتركة (عسكرية ـ أمنية) لضبط مطلوبين من مؤسستي الجيش والأمن في المحافظة.



وقال الإعلام الأمني بالمحافظة، في بيان، إن حملة أمنية بقيادة العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا وبإشراف ومتابعة مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، وبمشاركة الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة، انطلقت لضبط مطلوبين أمنيين وعناصر خارجة عن القانون.



وأضاف البيان أن "الحملة المشتركة فرضت طوقًا أمنيًا شمال المدينة، ونشرت آلياتها في عدد من الشوارع والأحياء، بهدف تضييق الخناق على المطلوبين وإلقاء القبض عليهم".



وذكر البيان أن انتشار الحملة تركز في شارعي التحرير الأسفل والمغتربين وجولة سنان وجولة الكهرباء ومنطقة الروضة.



وأشارت شرطة تعز إلى أن العناصر الخارجة عن القانون تسببت بافتعال أعمال فوضى مسلحة في المدينة، أدت إلى مقتل الطالب "عبدالله عبده سعيد" وتصفية الجندي "محمد المغربي"، إلى جانب ارتباط بعض تلك العناصر بقضايا سابقة.



وكان نائب رئيس اللجنة الامنية بمحافظة تعز، قائد محور تعز، وقائد اللواء 145، اللواء الركن خالد فاضل، أصدر توجيهاته إلى قادة عدد من الالوية ومدير شرطة تعز وشرطة الدوريات والطرق، بتسليم مطلوبين أمنياً.



وفي المذكرة التي أطلع عليها "يمن شباب نت"، وجه اللواء فاضل، القادة العسكرية والأمنية بتسليم 9 مطلوبين أمنيا من المنتسبين لتلك الوحدات.



وطالبت المذكرة بتسليم كلاً من (هيثم احمد المخلافي الملقب بالأزرق، عاهد فهد طاهر المخلافي، همدان فارس مقبل المخلافي، محمد سرحان سعيد قاسم، غزوان عبده حميد المخلافي، صدام ابراهيم محمد ناجي، يوسف محمد عبدالله العوني، مدين سيف عبده علي، أسامه عبدالوهاب ناجي).



وتشهد محافظة تعز، أعمال فوضى وجرائم قتل خارج القانون، تقول السلطات المحلية أن المتسببين بها يعملون على خدمة أجندات معادية لتعز، ويسعون للتشويش على الانجازات الأمنية والعسكرية التي تم تحقيقها.