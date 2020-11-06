بسبب الفار هادي وحكومته.. برنامج الأغذية يؤكد أن الوضع في اليمن وصول إلى نقطة حرجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلن برنامج أممي عن تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن ووصولها إلى نقطة حرجة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن بشكل غير مسبوق.

وقال برنامج الأغذية العالمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن تكلفة الغذاء الأساسي في اليمن أصبحت أعلى من أي وقت مضى.. مشيرا إلى أن العملة المحلية فقدت 25٪ من قيمتها في عام 2020 وحده وذلك نتيجة السياسة النقدية التي تتعبها حكومة هادي.

وأضاف البرنامج: “أن الوضع في اليمن وصل إلى نقطة حرجة بعد أكثر من خمسة سنوات من الحرب والجوع”.

وتشهد العملة المحلية انهيارا كبيرا أمام العملات بسبب قيام الفار هادي وحكومته باغراق السوق بالعملات المطبوعة بدون غطاء وسحب العملة الصعبة من البلاد.