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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة مستشفى مأرب تبحث تعاونا مع برنامج الاعمار السعودي لانشاء مركز للكلى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي اليوم مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بمحافظة مأرب علي الدوسري، إمكانية تزويد المستشفى بعدد من الاحتياجات الطبية لتطوير خدماته والحاجة الى انشاء مركز متخصص بامراض وجراحة الكلى.
واشاد الدكتور قباطي بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية عبر المركز سواء ما يتعلق بالادوية والمحاليل الطبية او التجهيزات والاجهزة الطبية، الى جانب انشاء مركز الاطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في هذا المجال.
من جانبه أوضح الدوسري ان زيارته للمستشفى تأتي في اطار تقييم الاحتياجات الأساسية من المشاريع الانسانية والخدمية التي ستعود ثمارها على المواطنين بما في ذلك المشاريع الصحية والتربوية والاجتماعية، الى جانب الاطلاع على مستوى الاستفادة من الدعم السابق.
وابدى الدوسري استعداد البرنامج السعودي تبنى مشروع تجهيز مركز متخصص للكلى بما لذلك من اهمية في تعزيز دور القطاع الصحي.
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