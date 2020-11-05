شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يسقط طائرة بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) .



وأَضاف بأن مليشيا الحوثي اطلقتها بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين جنوب السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يسقط طائرة بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.