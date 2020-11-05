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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة المالية تختتم برنامجا تدريبيا بمجال بناء قدرات القطاع المالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اختتمت وزارة المالية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برنامجا تدريبيا بمجال بناء قدرات القطاع المالي، استمر 3 أسابيع، بمشاركة 30 كادرا يمثلون كافة قطاعات الوزارة.
وقال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة المالية والمانحين، ويجسد حرص قيادة الوزارة ممثلة بوزير المالية سالم بن بريك، على بناء القدرات لخلق كادر مؤهل قادر على تحقيق نقلة نوعية وتطوير العمل المؤسسي الحكومي.
وأكد حرص الوزارة على الاستمرار بتنفيذ عدة برامج مماثلة خلال الفترة المقبلة، معبرا عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المانحين لتنمية قدرات ومهارات كوادر القطاع المالي في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير أداء عمل القطاع المالي.
حضر اختتام الدورة وكيلا وزارة المالية خالد اليريمي وخالد الحوثري ومدير عام مكتب وزير المالية آزال فاروق.
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