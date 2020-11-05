‏الارياني يحذر من مساعي طهران بناء مليشيات طائفية تدين بالولاء لها وتنقاد لأوامر الحرس الثوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الاعلام معمر الارياني من المخاطر الكارثية لممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الدولة والمجتمع وأمن واستقرار اليمن والإقليم والعالم.



واوضح، ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تقوم بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وامنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وايران بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، في انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لارادة كل اليمنيين.

واشار الارياني الى مساعي نظام طهران واداته "مليشيا الحوثي" لبناء مليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني، واحلالها كبديل للجيش الوطني والاجهزة الامنية، وتنفذ سياسات ايران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج مليشيا حزب الله.

ولفت الى ان المخططات الايرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي، ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين، وتحويل اليمن إلى مقاطعة ايرانية، ومخلب قط لنشر سياسات الفوضى والارهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الامن والسلم الدولي.