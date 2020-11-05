وزير الصحة يشارك في إجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم في الإجتماع الـ ( ٨٣) لوزراء الصحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس، افتراضيا برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالرحمن محمد العويس.



وناقش المجتمعون العديد من المواضيع الصحية في دول المجلس واتخذ إزائها القرارات اللازمة.

وفي الإجتماع، إستعرض الدكتور باعوم إجراءات واستعدادات الوزارة لاحتواء مرض شلل الأطفال الذي عادت بعض الحالات للظهور في محافظة صعدة ومنع انتشاره في بلادنا والدول الشقيقة المجاورة .. لافتاً إلى أنه تم الإتفاق مع كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة في بلادنا على تنفيذ حملة تحصين تكميلية خلال الأسبوعين القادمين في محافظة صعدة وبعض مناطق محافظة حجة التي تقوم السلطة الإنقلابية بمنع برنامج التحصين الموسع من القيام بواجباته تجاه أطفالنا في المحافظتين .

بدورهم أكد الوزراء المشاركون استعدادهم لدعم جهود الوزارة في بلادنا في هذا المجال وغيره من المجالات الصحية ذات الإهتمام المشترك .

وضم وفد اليمن نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، ووكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي الوليدي.