جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 12 غارة على محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديريتي مدغل وصرواح في مأرب. وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية خب والشعف. وفي محافظة الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بالمحافظة ، 371 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات غارتين لطائرات بدون طيران على التحيتا، وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا. وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 99 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و260 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر مرتزقة العدوان يصعدون من خروقاتهم في الحديدة وطيران العدو يشن 12 غارة على مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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