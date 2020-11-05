جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء نشب حريق هائل، مساء اليوم الخميس في أحد معارض المفروشات بحي شميلة جنوب العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان لـ”الخليج 365” أن الحريق نشب قبل قليل في معرض الامبراطور للمفروشات ما ادى الى حدوث حريق هائل، مؤكدين أن سيارات الدفاع المدني تحاول جاهدة إخماد الحريق.

وتشير المعلومات الاولية الى عدم وقوع اصابات بشرية الا ان المصادر أكدت وقوع خسائر وأضرار مادية بالغة في عدد من المحالات التجارية المجاوره.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: حريق هائل في حي شميلة بالعاصمة صنعاء (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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