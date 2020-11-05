شرطة تعز تعلن ضبط خلية تمارس الدعارة وتروج المخدرات

أعلنت شرطة محافظة تعز، الخميس، ضبط خلية إجرامية تمارس الدعارة وتعمل على ترويج الحشيش والمخدرات في المحافظة جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر أمني إن حملة أمنية تحركت -بعد تلقيها بلاغا- إلى مكان تواجد خلية تمارس الدعارة وتعمل على استقطاب الفتيات إلى مصيدتهم وتعمل على نشر المخدرات والحشيش بأنواعه، وتم ضبط عناصرها، حسبما نقل الإعلام الأمني عن المصدر.



وأضاف المصدر، أنه تم ضبط قطع أثرية كانت بحوزتهم وقد تم تحريز المضبوطات وعمل محضر ضبط بالمتهمين والمضبوطات وأخذ محاضر جمع الاستدلالات وإحالتهم إلى النيابة المختصة لينالوا جزائهم الرادع.



ودعت شرطة تعز جميع المواطنين وعقال الحارات إلى رصد كافة الساكنين الجدد في الحارات والإبلاغ عن أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا.



كما دعت أولياء الأمور والطلاب والطالبات إلى ضرورة الحذر وتوخي الحيطة وعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة قد تكون مصيدة لخلايا إجرامية تورعت عن كل القيم الإسلامية السامية وعن وازعها الديني والأخلاقي.



وأكدت شرطة تعز أنها لن تتواني في القيام بمهامها في ملاحقة وضبط كل من يحاول إغراق المدينة في مستنقع الرذيلة ونشر الدعارة وترويج المخدرات.. مؤكدة بأنه تم ضبط عدد من هذه الخلايا في فترة سابقة وإحالتهم إلى النيابة.



