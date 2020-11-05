أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

وقفة أمام محكمة استئناف إب للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة التويتي https://www.elyamnelaraby.com/511649/ برنامج الغذاء العالمي: اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" https://www.elyamnelaraby.com/511655/ قوات الجيش تحرز تقدما ميدانيا وتأسر 8 عناصر حوثية في عدة جبهات بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/511657/ "المشتركة" تكسر زحفا حوثيا واسعا بجبهات غربي الضالع https://www.elyamnelaraby.com/511662/ وفاة طفل بعد يوم من إصابته بقصف حوثي شرقي مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/511663/ التحالف يقصف تحركات للمليشيا في حرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/511665/ إصابة طفلين بانفجار مقذوف حوثي في الوازعية غربي تعز https://www.elyamnelaraby.com/511669/ قوات الجيش تُسقط مسيَّرة حوثية في جبهة دحيضة بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/511670/

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