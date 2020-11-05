قوات الجيش تُسقط مسيَّرة حوثية في جبهة دحيضة بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أسقطت القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة، الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، طائرة مسيَّرة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن)، بالتزامن مع تحرير مواقع جديدة وإحراز تقدم ميداني في عدد من جبهات المحافظة.

Advertisements وذكر مصدر عسكري أن القوات الحكومية ورجال المقاومة أسقطت مساء اليوم الأربعاء طائرة مسيرة استطلاعية لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة دحيضة شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. وأفاد المصدر أن المسيرة الحوثية كانت ترصد مواقع القوات الحكومية في جبهة دحيضة شرقي مدينة الحزم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم حققته القوات الحكومية ورجال القبائل بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيا الحوثية.

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