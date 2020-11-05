قوات الجيش تُسقط مسيَّرة حوثية في جبهة دحيضة بالجوف

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تُسقط مسيَّرة حوثية في جبهة دحيضة بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أسقطت القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة، الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، طائرة مسيَّرة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن)، بالتزامن مع تحرير مواقع جديدة وإحراز تقدم ميداني في عدد من جبهات المحافظة.
وذكر مصدر عسكري أن القوات الحكومية ورجال المقاومة أسقطت مساء اليوم الأربعاء طائرة مسيرة استطلاعية لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة دحيضة شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.
وأفاد المصدر أن المسيرة الحوثية كانت ترصد مواقع القوات الحكومية في جبهة دحيضة شرقي مدينة الحزم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم حققته القوات الحكومية ورجال القبائل بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيا الحوثية.
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