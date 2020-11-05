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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلين بانفجار مقذوف حوثي في الوازعية غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
أصيبت طفلان، الخميس، بانفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي بمديرية الوازعية، محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وذكر مصدر محلي أن طفلين أصيبا بجروح بليغة إثر انفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في وادي المعقم، عزلة المشاولة، بمديرية الوازعية.
وانفجر المقذوف بعد أن حاول الطفلان تحريكه مما تسبب ببتر أصابعهما وإصابتهما بجروح.
ووفق تقرير حقوقي، تصدرت محافظة تعز قائمة ضحايا الألغام والعبوات غير المنفجرة الحوثية التي زرعتها وتركتها وراءها في مختلف مناطق البلاد التي شهدت مواجهات مسلحة.
وراح ضحية تلك الألغام والمقذوفات والعبوات غير المنفجرة ما يزيد عن (421) قتيلا بينهم (70) طفلا و(42) امرأة و(15) رجلا طاعنا في السن وعدد (603) جرحى بينهم (99) طفلا و(47) امرأة و(23) مسنا.
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