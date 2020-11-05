شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 05/تشرين الثاني/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بتسع غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديريتي مدغل وصرواح بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديريتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.