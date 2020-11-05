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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طفل بعد يوم من إصابته بقصف حوثي شرقي مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
توفي طفل، متأثراً بإصابته التي أصيب بها، الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف حياً سكنياً شرق مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وذكرت مصادر طبية، أن الطفل هشام شائف شرف (9 أعوام)، توفي في أحد مستشفيات المدينة، متأثراً بإصابته بقذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي على حي جامع الخير شرق تعز.
وتابعت المصادر إن شقيقة هشام، الطفلة "خديجة" (5 أعوام) ما تزال ترقد في العناية المركزة، جراء من إصابتها التي أصيبت بها رفقة 5 أطفال، أمس الأربعاء.
واستشهد نحو 12 مدنياً غالبيتهم من الأطفال خلال أسبوع جراء القصف الحوثي العشوائي الذي تتعرض له الأحياء السكنية بمدينة تعز.
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