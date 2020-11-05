- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تكسر زحفا حوثيا واسعا بجبهات غربي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ الضالع
كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، عملية زحف ميداني واسع من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، بجبهات القتال المشتعلة غربي المحافظة.
وأكد مصدر ميداني، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني تعاملت حسب قواعد الاشتباك العسكري مع تصعيدات مليشياوية جديدة إثر محاولة ميدانية جديدة بالتقدم في محيط منطقة المواجهات بمنطقة بتار، جنوب غربي مديرية قعطبة.
ووفقا للمصدر، فإن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني تمكنت من كسر الزحف الميداني لعناصر المليشيات، مشيرا إلى سقوط عدد من مليشيا الحوثي ما بين قتيل وجريح.
وتواصل وحدات القوات المشتركة مسلسل انتصاراتها الملحمية ضد جحافل الانقلاب، بجبهات شمال وغربي الضالع، في الوقت الذي تبتلع فيه جبهات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، زحوفات عناصر الجماعة المدعومة من إيران كل يوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "المشتركة" تكسر زحفا حوثيا واسعا بجبهات غربي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.