قوات الجيش تحرز تقدما ميدانيا وتأسر 8 عناصر حوثية في عدة جبهات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

سيطرت القوات الحكومية مسنودة من رجال المقاومة، في وقت متأخر من مساء أمس، على عدة مواقع في جبهة المخدرة، واخرى في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



ووفق مصدر عسكري ميداني، نجحت القوات الحكومية مسنودة من المقاومة بهجوم مباغت شنته على مليشييا الحوثي الارهابية، في تحرير عدة مواقع في “جبهة المخدرة”، شمالي مديرية صرواح، غربي المحافظة.

واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

بالتزامن شنت وحدة المدفعية قصفا مكثفا طال مواقع المليشيا الحوثية في سلسلة “جبال هيلان” الاستراتيجية.

في السياق، تمكنت قبائل الجدعان من احراز تقدم ميداني ضد مليشيا الحوثي في مديريتي مدغل ومجزر، شمالي غرب المحافظة.

وذكرت مصادر ميدانية أن معاركا عنيفة دارت بين الطرفين في جبهات المديريتين عقب هجمات واسعة للقوات الحكومية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

كما نجحت القوات الحكومية والمقاومة من أسر مجموعة حوثية تضم (8) عناصر بينهم قائد المجموعة بكامل أسلحتهم وطقم عسكري كانوا متجهون على متنه شمال غربي المحافظة.