برنامج الغذاء العالمي: اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، جراء الحرب المستمرة لقرابة ست سنوات.



وأفاد البرنامج - وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع - في تغريدة نشرها، على موقعه الرسمي في "تويتر"، أنه يعمل على "تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، من أجل كسر حلقة الجوع والصراع" في اليمن.

ولفت البرنامج، إلى أن "الأزمة من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً".

Advertisements

وكانت ذكرت الأمم المتحدة في منتصف عام 2019م، أن اليمنيون يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقالت إن نحو 80% منهم بحاجة للمساعدة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.

وقد قتل وأصيب عشرات الآلاف ونزح الملايين من منازلهم منذ بدء الحرب بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على السلطة في 2014 بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.