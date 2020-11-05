مليشيا الحوثي تجدد قصف الأحياء السكنية في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

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جددت مليشيات الحوثي، الخميس 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2020 ، استهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بالحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وذكرت مصادر محلية في التحيتا، أن المليشيات شنت قصفًا عنيفًا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي وسلاح م.ط 23 بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة، مخلفة الرعب والخوف في أوساط الأهالي.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وانتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة، ضاربة بالمعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط.