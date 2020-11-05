وقفة أمام محكمة استئناف إب للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة التويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ إب

نظم العشرات من المواطنين والطلاب والأكاديمين وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف إب للمطالبة بشرعة محاكمة ومحاسبة قتلة المهندس طه التويتي.



المحتجون رددوا عبارات وهتافات تطالب بمحاكمة مستعجلة لقتلة الشاب المهندس التويتي ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

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وتأتي الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع أول جلسات محاكمة قتلة التويتي في محكمة الاستئناف، حيث سبق وأن أصدرت محكمة غرب إب حكم بإعدام أحد الجناة وسجن الأخر لعشر سنوات.

هذا ويتعرض الشهود والمحامون للتهديد ومنعهم من الإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات المحاكمة، بالتزامن مع انتشار مجاميع مسلحة أمام المحكمة من أنصار الجناة وأتباعهم.

يشار إلى أن المهندس طه التويتي قتل أمام منزله نهاية سبتمبر الماضي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب، برصاص عصابة سطو مسلحة مرتبطة بجماعة الحوثي، قامت بنهب هاتفه المحمول تحت التهديد السلاح وقتله وإصابة أحد أقاربه.