- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة أمام محكمة استئناف إب للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة التويتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ إب
نظم العشرات من المواطنين والطلاب والأكاديمين وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف إب للمطالبة بشرعة محاكمة ومحاسبة قتلة المهندس طه التويتي.
المحتجون رددوا عبارات وهتافات تطالب بمحاكمة مستعجلة لقتلة الشاب المهندس التويتي ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع أول جلسات محاكمة قتلة التويتي في محكمة الاستئناف، حيث سبق وأن أصدرت محكمة غرب إب حكم بإعدام أحد الجناة وسجن الأخر لعشر سنوات.
هذا ويتعرض الشهود والمحامون للتهديد ومنعهم من الإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات المحاكمة، بالتزامن مع انتشار مجاميع مسلحة أمام المحكمة من أنصار الجناة وأتباعهم.
يشار إلى أن المهندس طه التويتي قتل أمام منزله نهاية سبتمبر الماضي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب، برصاص عصابة سطو مسلحة مرتبطة بجماعة الحوثي، قامت بنهب هاتفه المحمول تحت التهديد السلاح وقتله وإصابة أحد أقاربه.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة أمام محكمة استئناف إب للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة التويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.