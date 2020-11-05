أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 خاص- الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 5نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وهي كالتالي:

المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/511588 اجتماع بتعز يناقش مستوى أداء صندوق النظافة والتحسين https://www.elyamnelaraby.com/511644 تنظيم ورشة بتعز لتحديد إحتياجات قطاع الصحة للمرحلة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/511641 مقتل ضابط بالقوات الخاصة و 2 من مرافقيه بكمين في أبين https://www.elyamnelaraby.com/511647 بن شعبان يؤكد على أهمية تجاوز مؤشرات العجز في الموارد المحلية والمشتركة https://www.elyamnelaraby.com/511636 Advertisements تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/511595 المشتركة ترصد 112 خرقا حوثيا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/511586 المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/511585 مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/511584

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