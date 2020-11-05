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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص- اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

أبرز عناوين

خاص- الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 5نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وهي كالتالي: 

 

المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة 

https://www.elyamnelaraby.com/511588

 

اجتماع بتعز يناقش مستوى أداء صندوق النظافة والتحسين

https://www.elyamnelaraby.com/511644

 

 

تنظيم ورشة بتعز لتحديد  إحتياجات قطاع الصحة للمرحلة القادمة 

https://www.elyamnelaraby.com/511641

 

 

مقتل ضابط بالقوات الخاصة و 2 من مرافقيه بكمين في أبين

https://www.elyamnelaraby.com/511647

 

بن شعبان يؤكد على أهمية تجاوز مؤشرات العجز في الموارد المحلية والمشتركة

https://www.elyamnelaraby.com/511636

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تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

 

https://www.elyamnelaraby.com/511595

 

المشتركة ترصد 112 خرقا حوثيا بالحديدة 

https://www.elyamnelaraby.com/511586

 

المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة 

https://www.elyamnelaraby.com/511585

 

مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا جنوب الحديدة 

https://www.elyamnelaraby.com/511584

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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