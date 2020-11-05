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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
خاص- الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 5نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وهي كالتالي:
المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/511588
اجتماع بتعز يناقش مستوى أداء صندوق النظافة والتحسين
https://www.elyamnelaraby.com/511644
تنظيم ورشة بتعز لتحديد إحتياجات قطاع الصحة للمرحلة القادمة
https://www.elyamnelaraby.com/511641
مقتل ضابط بالقوات الخاصة و 2 من مرافقيه بكمين في أبين
https://www.elyamnelaraby.com/511647
بن شعبان يؤكد على أهمية تجاوز مؤشرات العجز في الموارد المحلية والمشتركة
https://www.elyamnelaraby.com/511636
تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/511595
المشتركة ترصد 112 خرقا حوثيا بالحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/511586
المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/511585
مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/511584
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