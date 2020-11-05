مقتل ضابط بالقوات الخاصة و 2 من مرافقيه بكمين في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ أبين

ذكرت مصادر محلية أن ضابطا في القوات الخاصة بعدن قتل وأصيب 2 من مرافقيه، اليوم الخميس، في كمين نصبه مسلحون مجهولون في مديرية "لودر" شمال شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

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وبينت المصادر أن "جعبل الصمّي" وهو ضابط في القوات الخاصة وأحد الشخصيات الاجتماعية البارزة في مديرية لودر، قُتل ومعه 2 من مرافقيه برصاص مسلحين لم تعرف هويتهم بالقرب من قرية "القاع" الواقعة خلف منطقة "العين" إلى الجنوب من لودر.

في السياق قالت قوات أمنية تابعة لإدارة أمن أبين إنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص كان مشاركًا في الكمين، غير أنها لم تقدم تفاصيل حول ملابسات الحادثة.

يذكر أن هذا هو التطور الأمني الثاني قرب منطقة "العين" غداة اشتباكات بين جنود شرطة ومسلحين قبليين أمس الأربعاء، وكانت أسفرت عن إصابة جندي وأحد المسلحين.